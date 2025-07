Produktion springt an, Aufträge brechen weg – was nun, Deutschland?

Im Mai legte die Produktion in der verarbeitenden Industrie stärker zu als erwartet, was unter Ökonomen vorsichtigen Optimismus auslöste. "Es ist noch zu früh, um Entwarnung zu geben, aber es gibt zunehmend Anzeichen für eine zumindest zyklische Erholung, wenn auch ausgehend von einem niedrigen Niveau", zitiert Reuters Carsten Brzeski, Leiter der globalen Makroökonomie bei ING.

Auch Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank erkennt positive Impulse. "Der Anstieg im Mai könnte bedeuten, dass sich der Fertigungssektor auf dem Weg der Erholung befindet", erklärte der Chefökonom. Zwar liege die Produktion weiterhin deutlich unter dem Niveau nach der ersten Erholungsphase nach der Pandemie, doch sei seit einigen Monaten eine klare Aufwärtsdynamik erkennbar.

Laut der Commerzbank zeigt auch der gleitende Durchschnitt einen Trend nach oben. "Die Produktion im April und Mai lag leicht über dem Durchschnitt des 1. Quartals, was die Hoffnung nährt, dass die Industrie die Talsohle durchschritten hat", sagte Senior Economist Ralph Solveen.

Zwar sei für das 2. Quartal insgesamt kaum mit einem nennenswerten Wirtschaftswachstum zu rechnen, doch in der zweiten Jahreshälfte könnten politische Impulse für mehr Dynamik sorgen. Die Bundesregierung hat ein Steuerentlastungspaket auf den Weg gebracht, das Investitionen stimulieren und nach zwei Jahren Schrumpfung die Konjunktur beleben soll.

Besonders kräftig wuchs im Mai die Produktion in der Autoindustrie, die um 4,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zulegte. Noch stärker fiel der Anstieg in der Energieerzeugung aus, die um 10,8 Prozent zulegte. Auch die Pharmabranche meldete ein kräftiges Plus von zehn Prozent, was laut Franziska Palmas von Capital Economics teils auf Vorzieheffekte im Handel mit den USA zurückzuführen ist. Angesichts neuer Zölle hätten viele Unternehmen ihre Käufe aus Deutschland vorgezogen.

Zudem zeige sich, dass auch andere Branchen robuster gegenüber den Zollrisiken reagieren als ursprünglich erwartet, so Palmas weiter. Im gleitenden Dreimonatsvergleich legte die Produktion von März bis Mai um 1,4 Prozent zu.

Allerdings wurde der Produktionsrückgang im April nachträglich von minus 1,4 auf minus 1,6 Prozent nach unten korrigiert. Auch die Auftragseingänge enttäuschten: Im Mai sanken die deutschen Industrieaufträge um 1,4 Prozent und durchbrachen damit die jüngste Erholung. Die schwächelnde Nachfrage aus der Eurozone gilt als Hauptursache.

"Die Industrieaufträge bleiben schwach, und die rasche Aufwertung des Euro in den vergangenen Monaten wird die Produktion in naher Zukunft belasten", warnte Palmas. Die Erholung bleibe damit verletzlich. Das hält den deutschen Leitindex nicht davon ab, erneut die Punktemarke von 24.000 zu attackieren:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion