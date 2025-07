Consors Finanz Studie - Nach dem Kaufvergnügen kommt das schlechte Gewissen (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Kritischer Blick: Konsum hat bei der Mehrheit der Deutschen ein schlechtesImage.- Hinterfragender Blick: Für 25 Prozent der Deutschen ist Konsum Verschwendung.- Schuldbewusster Blick: Jede:r Zweite schämt sich für unnötige Einkäufe undweggeworfene Lebensmittel.Entspannung beim Einkaufsbummel, Begeisterung über ein tolles Schnäppchen. Aufder anderen Seite ein überfüllter Kleiderschrank, Reue wegen eines Spontankaufsund abgelaufene Lebensmittel im Kühlschrank. Konsum löst bei Deutschen undanderen Europäer:innen immer häufiger zwiespältige Gefühle aus. Nach denErgebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanzverbinden mittlerweile 60 Prozent der Befragten mit dem Begriff "Konsum" mehrnegative als positive Assoziationen.Zu viel KonsumDie Studie zeigt, dass die Verbraucher:innen die Schattenseiten des modernenKonsums inzwischen deutlich wahrnehmen. Auf die Frage, was die eigenen Gefühlein Bezug auf das heutige Konsumverhalten am besten beschreibt, kommt vor allemein "zu viel" zum Ausdruck. So verbinden 25 Prozent der Deutschen Konsum mit demBegriff "Verschwendung" (23 Prozent in Europa). 14 Prozent denken an Überangebotund zwölf Prozent an Überfluss (Europa: zehn und 15 Prozent). PositiveAssoziationen wie etwa Gesundheit oder Qualität kommen gerade einmal vierProzent der Deutschen in den Sinn.Hinzu kommen ökologische Bedenken. Drei von zehn Deutschen sehen eine engeVerbindung zwischen dem heutigen Kaufverhalten und Umweltverschmutzung, 27Prozent zwischen Konsum und Klimawandel. Die Europäer:innen sind an dieserStelle mit Werten von 47 und 46 Prozent sogar noch kritischer.Konsumscham kommt aufImmer mehr Verbraucher:innen reflektieren ihr eigenes Verhalten. 52 Prozent derBefragten ist durchaus bewusst, dass sie bisweilen auch umweltschädigendeProdukte kaufen. 43 Prozent der Deutschen geben zu, dass sie immer wieder Dingekaufen, die eigentlich überflüssig sind (49 Prozent in Europa). Bei 44 Prozentkommt es regelmäßig vor, dass sie Lebensmittel wegwerfen (48 Prozent in Europa).Jeweils über die Hälfte der Käufer:innen schämt sich dafür. Ein Gefühl, das beider jungen Generation in Deutschland noch ausgeprägter ist als bei derGeneration 50 plus.Mehr nachhaltige Konsumentscheidungen ermöglichen