UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" belassen. Die nicht so negativ wie erwartet ausgefallene Gesetzgebung der US-Regierung zu Erneuerbaren Energien dürfte die Aktienkurse weiterhin antreiben, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in seinem am Montag vorliegenden Sektorkommentar. Mit den neuen gesetzlichen Vorgaben könnten die betroffenen Unternehmen nun kalkulieren, das sei wichtig. Nach der portugiesischen EdP Renovaveis seien RWE, Orsted und EdP am stärksten betroffen mit jeweils mehr als zehn Prozent Umsatzanteil des US-Geschäfts am Gesamtumsatz. Geringer sei der Einfluss bei Iberdrola, Engie und Enel./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 07:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 07:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 15,79EUR auf Tradegate (07. Juli 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.