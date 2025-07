Dax trotzt US-Zöllen vor Fristende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag wenig beeindruckt vom nahenden Fristende für eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und der EU gezeigt. Von diesem Mittwoch an könnten nach früheren Aussagen von US-Präsident Donald Trump weitere Zölle auf Einfuhren aus der EU in Kraft treten, falls diese ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommt.

Nach der mäßigen Vorwoche baute der deutsche Leitindex am Montag seine anfänglichen Gewinne etwas aus. Um die Mittagszeit stand er 0,64 Prozent höher bei 23.937,29 Punkten. Damit setzte er sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie etwas weiter nach oben ab. Vom rund einen Monat alten Rekordhoch von 24.479 Punkten ist er aber noch ein Stück entfernt. Der MDax , Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg um 0,70 Prozent auf 30.492,28 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.