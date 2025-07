UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa vor den Quartalsbilanzen aus der Luftfahrtbranche auf "Buy" belassen. Den Auftakt mache am 9. Juli die Fluggesellschaft Jet2, bei der mehr als 70 Prozent des Sommerurlaubsangebots bereits verkauft sein dürften, schrieb Jarrod Castle in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussagen von Jet2 zu den Preisen und zur Auslastung dürften Hinweise auch auf die Perspektiven der anderen Airlines geben./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 20:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 20:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 7,20EUR auf Tradegate (07. Juli 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m