Samsung vor Absturz: Chip-Chaos, China-Risiken – und die Konkurrenz zieht davon

Einbrechender Gewinn, verpasste Chancen und geopolitische Stolperfallen: Der Technologiegigant Samsung Electronics steht vor einem bitteren Quartal. Analysten erwarten für das zweite Jahresviertel einen Gewinnrückgang um 39 Prozent auf nur noch 6,3 Billionen Won (3,92 Milliarden Euro). Das ist der niedrigste Wert seit sechs Quartalen.

Aktien von Samsung, der Aktie mit der schlechtesten Performance unter den großen Speicherchip-Herstellern in diesem Jahr, rutschten am Montag im Handel in Seoul um 2,5 Prozent ab. Damit haben die Titel seit Jahresbeginn noch 15,5 Prozent an Wert gewonnen. Zum Vergleich: SK Hynix hat im gleichen Zeitraum 56 Prozent zugelegt und Micron 45 Prozent.