First Mining meldet Verkauf von 20%-iger Beteiligung an Goldprojekt Hope Brook

7. Juli 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Big Ridge Gold Corp. (TSX-V: BRAU) („Big Ridge“) geschlossen hat, seine verbleibende 20%-ige Projektbeteiligung an dem Goldprojekt Hope Brook („Hope Brook“) für eine Gegenleistung von insgesamt 3.000.000 CAD in bar und 7.000.000 Stammaktien von Big Ridge zu verkaufen (die „Transaktion“).

„Wir sind sehr erfreut, eine Übereinkunft mit Big Ridge erzielt zu haben, durch die Big Ridge eine Eigentümerschaft in Höhe von 100 % an dem Goldprojekt Hope Brook konsolidiert“, so Dan Wilton, CEO von First Mining. „Diese Transaktion zeigt einmal mehr, welche finanzielle Flexibilität unser Nicht-Kernasset-Portfolio bieten kann, während wir daran arbeiten, unsere beiden Vorzeigeprojekte bei Springpole und Duparquet voranzubringen. First Mining wird weiterhin am Goldprojekt Hope Brook als Aktionär von Big Ridge beteiligt bleiben und freut sich auf den weiteren Erfolg des Projekts.“

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 erfolgen.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt auch das Goldprojekt Cameron in Ontario sowie ein Portfolio an Beteiligungen an Goldprojekten, einschließlich des Goldprojekts Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Firefly Metals Ltd. weiterentwickelt wird) und das Goldprojekt Hope Brook (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Big Ridge Gold Corp. weiterentwickelt wird).