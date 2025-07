US-Börsen vor der nächsten Falle? Was Nouriel Roubini Anlegern jetzt rät

Die schwächer werdende US-Konjunktur werde laut Roubini von einer milden Lösung der Handelskonflikte begleitet, bei der viele Länder mit Zöllen um die 15 Prozent rechnen müssten. Ein erneuter Einbruch wie nach den Zolldrohungen vom 2. April sei zwar nicht zu erwarten, doch der Druck auf die Märkte bleibe bestehen. "Ich erwarte sicherlich nichts, was auch nur annähernd dem 2. April entspricht."

Nouriel Roubini, bekannt als "Dr. Doom", erwartet für die zweite Jahreshälfte 2025 einen "kleinen stagflationären Schock" in den USA. Gegenüber CNBC prognostiziert der Ökonom ein rückläufiges Wirtschaftswachstum und einen Anstieg der Kerninflation auf etwa 3,5 Prozent. Zinssenkungen der US-Notenbank sieht Roubini frühestens im Dezember – wenn überhaupt.

Roubini, der bereits vor der Finanzkrise 2008 und der Corona-Rezession 2020 warnte, sieht strukturell höhere Inflationsrisiken, etwa durch geopolitische Spannungen und die Klimapolitik. Gemeinsam mit anderen Experten managt er den "Atlas America Fund" (USAF), einen im November 2024 gestarteten Multi-Asset-ETF, der auf Inflationsschutz und Stabilität setzt.

Der Fonds verzeichnete seit seiner Auflegung eine Rendite von über 5 Prozent und bewies sich im April als defensives Investment. Während US-Aktien nach Trumps Zollplänen rund 20 Prozent einbrachen, verlor der USAF nur knapp 3 Prozent. Das Fondsvermögen liegt laut FactSet aktuell bei rund 17 Millionen US-Dollar.

"Wir streben keine überdurchschnittlichen Renditen in einem Monat an. Wir bevorzugen einen langsamen und stetigen Aufwärtstrend, und genau das sehen wir derzeit", sagte Fondsmanager Puneet Agarwal. Das Portfolio umfasst Gold, Agrarrohstoffe, kurzfristige US-Staatsanleihen sowie inflationsgeschützte T-Bills. Jüngst wurden zudem Positionen in Verteidigungs- und Cybersicherheitsaktien aufgebaut, während Immobilien reduziert wurden.

Gold bleibt laut Roubini ein zentrales Element der Strategie – auch wenn es im Juni zur leichten Schwäche beitrug. Langfristig erwartet der Ökonom eine allmähliche Abkehr vom US-Dollar als globale Leitwährung. "Wir erwarten keinen Crash. Aber der Trend ist klar und geht in eine Richtung", so Roubini.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion