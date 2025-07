Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

MagnusImperata schrieb 25.06.25, 22:13

Bild: 5439_20250625215539_chart RWE 25

Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte sind aufwärts gerichtet. Das 100er extension konnte nach oben aufgelöst werden, somit ist als kleines Pflichtziel das 138iger bei 37,28€ zu nennen. Sind die Bullen gewillt die Aktie weiter zu ziehen, wäre das 161iger bei 38,86€ das Ziel. Im daily schwächt sich allerdings das Kaufsignal ab, der RSI bei 65.9 ist schon sehr nah am überkauftem Bereich (>70), aber ein bisschen Luft ist noch da. Das Momentum schwächelt, liegt aber mit 107 Zählern klar im Kaufmodus.

Nichtsdestotrotz könnte allerdings der kurzfristige Zenit erreicht sein. Zumindest der GD30 bei 33,83€ scheint etwas weit weg zu sein, dieser zurzeit steigende GD sollte in naher Zukunft nochmal angefahren werden, idealerweise nach erreichen des 161igers. Übergeordnet ist die 18monatige Baisse beendet und die im Februar gestartete Hausse läuft. Eine Wellenzählung würde ich mit laufender 3 betiteln, somit noch 2 steps up nach Norden zu erwarten. Die RWE ist kein runner, aber durchaus ein Dauerläufer in mäßigem Tempo. Der Aktienrückkauf sollte weiter für Rückenwind sorgen, und eventuelle Gewinnmitnahmen nach unten absichern. Hier wäre die steigende, rote Tiefpunktlinie zu beachten, bis dahin könnte es gefahrlos für die Bullen runter gehen, um spätestens an diesem support wieder nach oben zu drehen. Ende Q4 will die Regierung die Gasblöcke zur Ausschreibung bringen, da wird RWE mit vorhandener Infrastruktur gute Chancen haben, mit zu mischen. Ein Zuschlag sollte ebenso kurstreibend, als auch stützend wirken.