Mogotes Metals gibt den Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung von Einheiten und die Erweiterung der Privatplatzierung sowie den Abschluss einer Vereinbarung über Digitales Marketing bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

7. Juli 2025 - Toronto, Ontario - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench ... -) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 2. Juni 2025 und 16. Juni 2025 die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von 55.650.334 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von $ 0.20 pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt$ 11.130.066,80 (das "Angebot") abgeschlossen hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen weitere 18.689.666 Einheiten an ein verbundenes Unternehmen der Familie Braun für einen Bruttoerlös von 3.737.933,20 $ ausgegeben, der bis zur Freigabe durch die TSX Venture Exchange auf einem Treuhandkonto verwahrt wird. Die Gesamteinnahmen aus der ersten und zweiten Tranche, einschließlich der auf einem Treuhandkonto gehaltenen Einnahmen, belaufen sich auf 22.000.000 $.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,40 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Angebots.

In Verbindung mit dem Abschluss der zweiten Tranche des Angebots gab das Unternehmen eine Vermittlungsgebühr von 3.000.000 Stammaktien ausgegeben.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es den Umfang des Angebots auf bis zu 112.500.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 22.500.000 $ erhöht hat. Der Abschluss einer weiteren Tranche des Angebots wird in Kürze erwartet und unterliegt der behördlichen Genehmigung, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der zweiten Tranche des Angebots in Kanada und den Vereinigten Staaten emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Datum der Emission und den Weiterverkaufsregeln der geltenden Wertpapiergesetze. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen alle Wertpapiere, die im Rahmen der zweiten Tranche des Angebots in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß Ontario Securities Commission Rule 72-503 - Distributions Outside Canada (Ausschüttungen außerhalb Kanadas) ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist. Der Erlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für die Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und die Erschließung des unternehmenseigenen Grundstücks Filo Sur sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.