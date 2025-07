Billig-Hersteller China? Warum europäische Hersteller oft die bessere Wahl sind - trotz höherer Löhne (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Günstige Preise, schnelle Lieferungen -

jahrzehntelang galt China als Werkbank der Welt. Doch das Blatt wendet sich:

Steigende Transportkosten, politische Unsicherheiten und Qualitätsprobleme

bringen immer mehr Unternehmen zum Umdenken. Produktion in Europa erlebt ein

Comeback, auch wenn die Löhne höher sind.



Am Ende zählt nicht nur der Stückpreis, sondern auch Verlässlichkeit, Qualität

und Planbarkeit. Und genau da punkten europäische Hersteller. Dieser Beitrag

verrät, warum sich die Produktion in Europa oft als nachhaltiger, sicherer und

sogar wirtschaftlicher erweist, welche Branchen bereits umdenken - und wie

europäische Produktion zur echten Alternative wird.





Lokale Fertigung als strategisches InstrumentDie Funktion Chinas als Fertigungszentrum der Welt, in der sämtliche globalenProduktionsgüter hergestellt werden, hat mittlerweile eine ernsthafte Konkurrenzbekommen. Galten früher asiatische Fertigungsstätten durch die hohenProduktionskapazitäten, Niedriglöhne und den günstigen Transport alsalternativlos, sind die Risiken im Hinblick auf Qualität und Lieferkettenmittlerweile größer geworden. Der Gegentrend der Lokalisierung ist daher immermehr im Kommen. Eine Herstellung im europäischen Raum ist nicht nurnachhaltiger, sondern auch zuverlässiger.Welche Branchen profitieren von der Produktion in Europa?Die Ansicht, dass die Herstellung in China günstiger ist als in europäischenLändern, ist längst überholt, denn dies hängt stark von der jeweiligen Brancheund den Produkten ab. In folgenden Bereichen ist es ohne weiteres möglich,vergleichbare oder sogar günstigere Preise als in Asien zu erzielen,insbesondere wenn der gesamte Lebenszyklus der Waren berücksichtigt wird.- Kunststoff: Die Produktion in Europa gilt in diesem Bereich als extremeffizient und erfolgt automatisiert. Dadurch sind Preisunterschiede zu Chinakaum vorhanden.- Kosmetik und Lebensmittel: Hier punkten europäische Hersteller nicht nur mitpreislichen Vorteilen, sondern auch mit einer klareren und höherenRegulierung, die besser zu diesem sensiblen Segment passt als der Import vonBilligwaren aus Asien.- Mode: In dieser Branche sind die Standorte Ost- und Südeuropa ohne weitereskonkurrenzfähig, vor allem, wenn Qualitätskontrollen, Zoll und Transportkostenmit in die Kalkulation einfließen.- Maschinenbau und technische Projekte: Europa gilt in diesem anspruchsvollenIndustriezweig als Vorreiter, wenn es um Erfahrung und Qualität geht. Mitdiesen Vorteilen können chinesische Hersteller nur selten mithalten.