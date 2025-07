Vortex Energy kündigt Plan für die ANT-Messung auf dem Salzprojekt Robinsons River an

Vancouver, British Columbia, 7. Juli 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den endgültigen Plan für die Messungen im Rahmen der geophysikalischen Ambient Noise Tomography- (ANT)Messung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River im Westen Neufundlands bekannt zu geben. Wie bereits in den Pressemeldungen vom 12. Juni 2025 und 23. Juni 2025 bekannt gegeben, wird die ANT-Messung in Zusammenarbeit mit den Firmen CAUR Technologies und Storm Exploration durchgeführt, wobei die University of Alberta die wissenschaftliche Begleitung übernimmt. Die Messung, die zum Teil durch Forschungsmittel von Mitacs finanziert wird, verwendet eine passive seismische Methode, um ein 3D-Bild der Geometrie und der internen Struktur des Salzstocks zu erstellen. Damit soll bewertet werden, ob der Salzstock große, beim Aussolen entstandene Kavernen für die Speicherung von Wasserstoff aufweist.

In Abbildung 1 sind die geplanten Standorte der Stationen und die ungefähre Abdeckung des Modells dargestellt. Bei der ANT-Messung werden voraussichtlich etwa 200 dreiachsige passive seismische Sensoren im gesamten Projektgebiet eingesetzt, die unter anderem zwei zuvor ermittelte potenzielle Salzstrukturen abdecken. Die Planung der Messung beruht zum Teil auf früheren Bohr-, seismischen und Gravitationsdaten, wobei die Abstände zwischen den seismischen Sensorstationen angepasst werden, um eine optimale Bildauflösung über den wichtigsten Zielen zu gewährleisten. Der durchschnittliche Abstand zwischen den Sensoren wird voraussichtlich etwa 1 km betragen; engmaschigere Raster werden sich auf die aussichtsreichsten Kavernenzonen konzentrieren.

Die Platzierung der Stationen erfolgt voraussichtlich mit Lastwagen und Geländewagen (ATVs) auf bereits bestehenden Wegen sowie mit Hubschraubern, um auch entlegenere Orte auf dem Konzessionsgebiet zu erreichen. Die seismischen Sensoren sollen mit minimaler Störung des Bodens installiert werden und etwa drei Wochen lang an Ort und Stelle verbleiben, um das seismische Grundrauschen aufzuzeichnen. Nach Abschluss der Erfassungsphase werden die Sensoren mit ähnlichen Methoden geborgen. Die erfassten passiven seismischen Daten werden mit bestehenden geophysikalischen Datensätzen, einschließlich Gravitationsmodellen, zusammengeführt, um ein 3D-Scherwellen-Geschwindigkeitsmodell des Untergrunds zu erstellen. Dies wird dazu beitragen, die Grenzen des Salzstocks, seine innere Beschaffenheit und die Lage möglicher Kavernen zu definieren.