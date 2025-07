Goliath Resources - Bis zu 37,45 g/t Gold in hochgradiger Bonanza-Zone!

Die Entscheidung von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 zahlreiche, ältere Bohrkerne noch einmal untersuchen zu lassen, erweist sich immer mehr als Volltreffer. Denn erneut kann die Goldgesellschaft so zusätzliche, hochgradige Mineralisierung von ihrer Surebet-Entdeckung melden!

Dieses Mal im Fokus war Bohrloch GD-24-280, das 8,31 g/t Gold über 23 Meter erbrachten, darin enthalten 15,69 g/t Gold über 11 Meter und 37,45 g/t Gold über vier Meter – und das in einer dritten Gesteinseinheit innerhalb der hochgradigen Goldzone Bonanza. Dort hatte Goliath übrigens auch Bohrung GD-24-260 niedergebracht, die starke 34.52 g/t AuÄq über 39,00 Meter aufwies, darunter 132,93 g/t AuÄq (!) über 10 Meter! Die heutigen Ergebnisse enthalten übrigens bislang ausschließlich die entdeckten Goldwerte. Sobald Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkgehalte vorliegen, werden diese eingearbeitet und ein Goldäquivalentwert (AuÄq) berechnet.

Goliath Resources zeigt zusätzliches Entdeckungspotenzial für hochgradige Goldvererzung auf

Wie oben angedeutet hat sich gezeigt, dass die Mineralisierung in GD-24-280 im Vergleich zur für die Bonanza Zone typischen Vererzung andersgeartet ist. In diesem dritten Gesteinspaket zeichnet sie sich durch breite, goldreiche Abschnitte aus stark kalksilikatveränderter Brekzie mit mehreren Stellen von mit bloßem Auge erkennbaren Gold aus. Was laut Goliath einmal mehr das Potenzial auf weitere Entdeckungen hochgradiger Goldmineralisierung im Gebiet der Surebet-Entdeckung aufzeigt!

Das Unternehmen betrachtet das heute präsentierte Bohrloch zu dem als eine Erweiterungsbohrung (Step Out), die rund 500 Meter östlich der bisher aus der Bonanza Zone gemeldeten Bohrungen liegt. Dazu gehören:

- Bohrung GD-23-197, die 34,03 g/t AuÄq bzw. 1,09 oz/t AuÄq (32,55 g/t Au und 65,71 g/t Ag) über 9 Meter (~wahre Mächtigkeit) ergab; und zwar als Teil eines Abschnitts von von 21 Metern mit 14,83 g/t AuÄq (14,17 g/t Au und 29,13 g/t Ag); innerhalb von 27 Metern mit 11,60 g/t AuÄq (11,07 g/t Au und 23 g/t Ag und

- GD-24-235, die 35,04 g/t AuÄq (34,16 g/t Au und 34,15 g/t Ag) auf 6,34 Metern ~wahre Mächtigkeit, innerhalb von 15,86 g/t AuÄq (15,40 g/t Au und 17,11 g/t Ag) auf 11,9 Metern (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2024).

Damit hat das Unternehmen auf Surebet jetzt hochgradiges Gold in drei deutlich unterschiedlichen Gesteinsarten auf Surebet entdeckt. Dazu gehören sanft abfallende, goldreiche gestapelte Adern, goldreiches intermediäres bis felsisches Reduced Intrusive Related Gold (RIRG) in der Nähe vertikaler Dykes aus dem Eozän und die neu entdeckten breiten goldreichen Zonen aus kalksilikatveränderter Brekzie.

Und all diese Gesteinspakete enthalten substanzielle Mengen mit bloßem Auge zu erkennenden Goldes und sind für eine Erweiterung weit offen. Gleichzeitig, so Goliath, bestätigen sie alle deutlich, dass in der Tiefe eine magmatische Quelle (Motherlode) zu finden sein dürfte, die als Intrusion für das ausgedehnte, 1,8 Quadratkilometer umfassenden, hochgradige Surebet-Goldsystem verantwortlich ist. Insgesamt eine beeindruckende Reihe von Ziele, die das Unternehmen 2025 mit seinem gerade erst auf 60.000 Meter erweiterten Bohrprogramm angehen kann!

Weiteres hochgradiges Gold in erneut untersuchten Bohrungen

Erst vor Kurzem hatte Goliath zahlreiche Stellen mit bloßem Auge zu erkennenden Goldes in mehreren weitern Bohrungen aus den Jahren 2021 bis 2024 bestätigt, die bislang nicht analysiert wurden. Zuletzt hatte das Unternehmen 6,31 g/t AuÄq über 14,35 Meter mit 11,36 g/t AuÄq über 7,85 Meter in einer abermals untersuchten Bohrung (GD-22-64) nachgewiesen, die aus einem goldhaltigen RIRG-Gang stammte. Und die Goliath-Geologen sind der Ansicht, dass dieser in direktem Zusammenhang zur Motherlode steht.

Jetzt wartet das Unternehmen bereits auf die Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrungen mit Gold, das mit bloßem Auge zu erkennen ist – und zwar sowohl aus RIRG-Gängen und Kalk-Silikat-veränderte Brekzien als auch aus den bekannten, geschichteten Adern.

Der renommierte Experte Dr. Quinton Hennigh, geologischer und technischer Berater von Crescat Capital, einem strategischen Investor von Goliath, erklärt: „Es ist bemerkenswert, wie das Surebet-Gold-System seine Geheimnisse preisgibt. Vor fünf Jahren war das ursprüngliche Ziel die flach einfallende, mächtige Surebet-Gold-Quarz-Sulfid-Ader. Nach einigen Bohrsaisons wurden weitere ähnliche flache Gold-Quarz-Sulfid-Adern unter Surebet entdeckt, darunter die bemerkenswerte hochgradige Bonanza-Gold-Quarz-Sulfid-Ader. Erst im vergangenen Jahr hat die Entdeckung einer Vielzahl nahezu vertikaler reduzierter intrusiver Dikes der Geschichte eine neue Wendung gegeben, da diese offenbar bedeutende Mengen an stockwerkförmiger Gold-Quarz-Sulfid-Mineralisierung beherbergen und vor allem auf eine direkte Verbindung des Surebet-Systems zu einer intrusiven Goldquelle hinweisen. Die heutige Entdeckung, dass bedeutende hochgradige Goldmineralisierungen in Kalziumsilikatgestein vorkommen, das die thermische Aureole um eine tiefe Intrusion bildet, heizt die Spekulationen weiter an. Es wird interessant sein zu sehen, wohin uns diese natürliche Entwicklung der Entdeckungen führen wird.“

Auch Herr Rosmus Gründer und CEO von Goliath zeigt sich natürlich hoch erfreut über die außergewöhnlich guten neuen Analyseergebnisse. Denn damit habe man eine neue Entdeckung hochgradigen Goldes gemacht, die Teil des Surebet-Gebiets sei. Er führte aus: „Wir verfügen über hochgradiges Gold in sanft abfallenden, über 1,2 Kilometer langen Adern, vertikalen RIRG-Gängen, die die Adern durchschneiden und die wir nun als „Goldilocks-Zonen” bezeichnen, da sie hochgradiges Gold in zwei Temperaturbereichen enthalten. An mehreren Stellen kreuzen sich die sanft abfallenden Adern und vertikalen RIRG-Gänge, was uns das Potenzial für mehrere Goldilocks-Zonen eröffnet. Nun können wir eine neue Entdeckung von hochgradigem Gold in einem dritten unterschiedlichen Gesteinspaket bei Surebet hinzufügen.

Ein weiteres wichtiges Ziel für unsere Bohrkampagne 2025 hat sich aus der detaillierten geologischen Studie der Colorado School of Mines ergeben, bei der es sich um eine magmatische Goldquelle handelt, die wir Motherlode nennen und die für die Goldmineralisierung in den drei unterschiedlichen Gesteinspaketen verantwortlich ist. Um die magmatische Quelle besser lokalisieren zu können, nutzen wir eine Kombination aus der Tiefe der RIRG-Gänge und unseren früheren geophysikalischen Untersuchungen. Dies unterstreicht einmal mehr das immense und unerschlossene Potenzial für weitere Entdeckungen in der Surebet-Lagerstätte.

Unser geologisches Team hat die Bohrkampagne 2025 mit dem Ziel, 60.000 Meter zu bohren, bereits mit Hochdruck aufgenommen. Derzeit sind acht Bohrgeräte im Einsatz, ein weiteres wird in Kürze eintreffen. Wir haben vielen Menschen für den Erfolg der hochgradigen Goldentdeckung in Surebet zu danken, darunter unseren Aktionären, unserem geologischen Team, der Colorado School of Mines für ihre hervorragende Forschungsarbeit, unseren Bohr-Teams und vielen anderen. Noch nie sind wir mit so vielen geologischen Daten in die Bohrsaison gestartet, was uns in eine hervorragende Position für unsere bisher beste Bohrsaison in Surebet bringt.“

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.