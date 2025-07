Trumps Zollverschiebung nährt Hoffnung auf Bitcoin-Anstieg!

Trump verschiebt Zölle – Märkte schöpfen Hoffnung

Am Sonntag hatte US-Finanzminister Scott Bessent verkündet, dass die im April angekündigten Zölle am 1. August für alle Länder ohne Handelsabkommen mit den USA in Kraft treten sollen. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden, könnten die Zölle auf das ursprüngliche Niveau zurückkehren. Die befristete 90-Tage-Pause für Zölle, die Präsident Trump im Frühjahr verhängt hatte, läuft am Mittwoch aus.

Auch andere Kryptowährungen legten zu. Ethereum notierte Montagmittag 1,7 Prozent höher bei 2.558 US-Dollar, XRP stieg um 0,6 Prozent auf 2,27 US-Dollar und Solana gewann 2,88 Prozent auf 152 US-Dollar. Der GMCI 30 Index, der die 30 größten Kryptowährungen abbildet, kletterte um 2,2 Prozent.

Markt bereitet sich auf Inflationsdaten und Zinssenkungen vor

Der nächste entscheidende Impuls könnte von der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am 15. Juli kommen. Sollten die Inflationszahlen niedrig ausfallen, könnte die US-Notenbank Raum für Zinssenkungen bekommen – ein potenzieller Katalysator für eine Fortsetzung der Bitcoin-Rallye.

"Ein Zinsschritt nach unten könnte Bitcoin in Richtung Preisfindung über das bisherige Allzeithoch von 111.814 US-Dollar katapultieren", sagte Nick Ruck, Research-Direktor von LVRG.

Standard Chartered rechnet bis Ende des dritten Quartals mit einem Kurs von 135.000 US-Dollar, zum Jahresende sogar mit bis zu 200.000 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 108.514USD auf CryptoCompare Index (07. Juli 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.





