Dan Ives enthüllt: Ein dreijähriger Bullenmarkt für Tech steht bevor!

In einem aktuellen Interview mit CNBC erklärt Ives, dass Tech-Aktien ihren Aufwärtstrend fortsetzen werden, weil die Revolution durch Künstliche Intelligenz (KI) weiter an Dynamik gewinnt.

"Ich glaube, wir stehen erst am Anfang dieses goldenen Zeitalters für Tech. Der Grund, warum ich Tech-Aktien in der zweiten Jahreshälfte um weitere 10 bis 15 prozent steigen sehe, liegt darin, dass die zweiten, dritten und vierten Effekte der KI-Revolution jetzt erst beginnen, sich zu entfalten. Man sieht das in der Softwarebranche, bei den Halbleitern und im Endkundengeschäft."