DXC Technology ernennt Ramnath Venkataraman, einen Veteranen der Dienstleistungsbranche, zum President of Consulting & Engineering Services

„Ramnath ist ein führender Technologie- und Beratungsexperte von Weltrang mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Innovation auf globaler Ebene", sagte Fernandez. „Seine Erfahrung im Bereich Professional Services, in dem er unternehmensweite Modernisierungsmaßnahmen mit skalierter Bereitstellung leitet, sowie sein zukunftsorientierter Ansatz in Bezug auf KI und Technologien der nächsten Generation passen hervorragend zu unseren strategischen Prioritäten. Ramnath wird eine entscheidende Rolle bei der Stärkung und weiteren Vereinfachung unseres Angebots, der Steigerung der Leistung und der Schaffung eines differenzierten Werts für unsere globalen Kunden spielen."

Ramnath tritt in das Führungsteam von DXC ein, um den Geschäftsbereich CES des Unternehmens zu leiten. Er wird sich darauf konzentrieren, Kundeninnovationen zu beschleunigen und den Wert für die Kunden durch die tiefgreifenden Branchenkenntnisse und fortschrittlichen Fähigkeiten von DXC in Bereichen wie KI, Anwendungsmodernisierung und Datenanalyse zu erhöhen.

Die Ernennung von Ramnath unterstreicht das Engagement von DXC, hochkarätige Führungskräfte für den Auf- und Ausbau seiner wichtigsten Geschäftsbereiche zu gewinnen. Mit 50.000 Ingenieuren und Beratern auf der ganzen Welt spielt der Geschäftsbereich CES eine wichtige Rolle bei den Bemühungen von DXC, Kunden bei der Modernisierung ihrer Geschäftsabläufe und der Lösung komplexer strategischer und technologischer Herausforderungen zu unterstützen, um neue Quellen für Wettbewerbsvorteile zu erschließen.

„Ich freue mich sehr, in diesem entscheidenden Moment der Unternehmensgeschichte zu DXC zu stoßen, und schätze die Möglichkeit, unter Rauls Führung zur nächsten Phase des Fortschritts beizutragen", sagte Ramnath. „DXC spielt eine wichtige Rolle bei der Verwaltung und Modernisierung einiger der komplexesten und wichtigsten Technologiesysteme der Welt. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team hier zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Transformationsprozesse zu beschleunigen, die Macht der KI zu nutzen, um greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, und unsere Position als führender Anbieter von innovativen Technologiedienstleistungen zu festigen."

Ramnath kommt zu DXC nach einer beeindruckenden, drei Jahrzehnte umfassenden Karriere bei Accenture, wo er Mitglied des Global Management Committee war. Zuletzt war er für den weltweiten Technologievertrieb, das Solutioning, die Assets, die Angebote und das Netzwerk der Advanced Technology Centers des Unternehmens verantwortlich. Seine Karriere ist geprägt von der Arbeit mit Kunden aus zahlreichen Branchen, darunter Banken, Konsumgüter, Einzelhandel, Biowissenschaften und Automobilindustrie, mit einem Fokus auf Strategie, Beratung und groß angelegter Technologie- und Talenttransformation. Er hat erfolgreich komplexe Programme geleitet, die eine wesentliche Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Modernisierung der Technologielandschaft globaler Unternehmen ermöglichten, und ist weithin anerkannt für seine Vordenkerrolle im Bereich Innovation und die Anwendung generativer KI in Unternehmen.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft globalen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen: DXC.com.

