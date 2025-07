Amazon und Walmart liefern sich das härteste Duell des Jahres

"Die beiden Einzelhandelsriesen liefern sich einen erbitterten Kampf um die Gunst der US-Verbraucher", zitiert die Financial Times (FT) Sky Canaves, Analystin bei Emarketer. Amazon habe mit dem frühen Startschuss den Takt vorgegeben, andere Händler zögen nach oder versuchten, Amazon sogar zuvorzukommen.

Der E-Commerce-Marktführer Amazon startet seinen Prime Day bereits am 8. Juli, zwei Tage früher als im Vorjahr. Das Event läuft diesmal nicht nur zwei, sondern vier Tage lang. Walmart kontert mit einer eigenen Verkaufsaktion, die sich über sechs Tage erstreckt – online und erstmals auch in allen 4.600 US-Filialen.

Amazon bleibt laut Emarketer mit einem Anteil von über 40 Prozent der führende Online-Händler in den Vereinigten Staaten. Doch Walmart, bislang Primus im stationären Einzelhandel, hat massiv in seine digitale Infrastruktur investiert – mit Erfolg: Die E-Commerce-Umsätze des Konzerns wachsen jährlich um mehr als 20 Prozent.

Der Prime Day, den Amazon 2015 ins Leben rief, richtet sich exklusiv an Mitglieder des kostenpflichtigen Prime-Programms. Er bietet vor allem Angebote für Elektronik und Schulbedarf. Inzwischen nutzen auch andere Händler das Zeitfenster nach dem Feiertag am 4. Juli für Sonderaktionen – mit spürbarem Effekt: Laut Analysten hat sich das Verkaufsvolumen in dieser Zeit zu einem ernstzunehmenden Rivalen des traditionellen Black Friday im November entwickelt.

Laut einer Prognose von Adobe Analytics dürfte der diesjährige Amazon Prime Day ein historisches Umsatzhoch im US-Onlinehandel markieren. Von Montag bis Donnerstag könnten sich die Online-Ausgaben auf 23,8 Milliarden US-Dollar summieren – ein Plus von 28,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch die Bank of America rechnet damit, dass der Prime Day in diesem Jahr einen Bruttowarenwert von 23 Milliarden US-Dollar generieren wird. Analyst Justin Post sieht die Veranstaltung trotz wachsender Konkurrenz weiter als Impulsgeber:

"Obwohl die Konkurrenz durch Walmart, Target und Best Buy zunimmt, glauben wir, dass der Prime Day ein positiver Treiber bleibt.

Walmart wiederum setzt auf Tempo, Masse und Technik. Das Unternehmen hat sein Online-Sortiment auf über 500 Millionen Artikel ausgeweitet und will sich als Hightech-Anbieter positionieren. Auch das eigene Mitgliedschaftsprogramm Walmart+ – eingeführt vor fünf Jahren als Gegenstück zu Prime – wird im Rahmen der Aktion gepusht. Mitglieder erhalten bereits am 7. Juli exklusiven Vorabzugang.

Jared Mason, Vizepräsident für E-Commerce beim Handelsdatenanbieter Pattern, sieht laut der FT einen strategischen Wandel:

"Wir legen inzwischen mehr Gewicht und Fokus auf Walmart. Es ist gut zu sehen, dass Amazon nicht mehr so dominant ist."

Trotz allem bleibt Amazon bei den Kunden offenbar beliebter: Laut einer aktuellen Umfrage des Investmenthauses Jefferies ist Prime fast dreimal so verbreitet wie Walmart+. Während Walmart erklärt, den Zeitpunkt seines Events bewusst gewählt zu haben, damit Verbraucher gezielt nach Sparmöglichkeiten suchen könnten, betont Amazon, den Prime Day "viele Monate im Voraus" geplant zu haben. Die Rabattschlacht ist also kein Zufall.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion