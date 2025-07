Skoda erreicht im ersten Halbjahr 7,8 Prozent Marktanteil in Deutschland (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Mit 108.996 Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten des

Jahres (+4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) überbietet Skoda die

Allzeit-Bestmarke von 2019



> Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen springt Skoda mit dem neuen Elroq und

der Enyaq-Familie mit einem Plus von 132,3 Prozent auf Platz drei in Deutschland





