Morphic Medical kündigt CE Mark für RESET Endoskopische Gerätetherapie an

BOSTON, 7. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, Hersteller des weltweit ersten medizinischen Geräts, das die Ursache von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes bekämpft, gab heute bekannt, dass das CE Mark (Conformité Européenne) für das RESET System erhalten hat, das entwickelt wurde, um Patienten, die mit Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen wie Typ-2-Diabetes (T2D) leben, die erste inzisionsfreie, endoskopische Lösung zur sofortigen Gewichtsreduktion und Stoffwechselverbesserung zu bieten. Die CE-Kennzeichnung garantiert, dass RESET alle Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Kommission erfüllt. Die Zertifizierung von RESET ermöglicht die Markteinführung in der Europäischen Union (EU) und anderen Ländern, die die CE marking anerkennen.

Viele Patienten mit Adipositas und T2D haben trotz Diät, Lebensstilmanagement und Medikamenten eine schlechte Blutzuckerkontrolle. Obwohl der Roux-en-Y-Magenbypass sehr wirksam sein kann, ist er ein invasiver und irreversibler chirurgischer Eingriff. RESET ist ein neuartiger duodenal-jejunaler Bypass-Liner (DJBL), der endoskopisch in den oberen Teil des Dünndarms implantiert, bis zu neun Monate lang belassen und dann endoskopisch entfernt wird. Der Liner stellt eine physische Barriere zwischen den Rezeptoren in der Darmwand und der Nahrung dar, was zu einer Gewichtsreduzierung und verbesserten Stoffwechselbedingungen geführt hat, indem die natürlichen Hormone des Darms ähnlich wie bei der GLP1-Pharmakotherapie angeregt werden.

Eine britische Studie von Dr Bob Ryder vom Sandwell and West Birmingham NHS Trust berichtet von einer RESET-Behandlung bei Menschen mit Diabetes und Fettleibigkeit, die eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 17,4 kg und eine erhebliche Verbesserung der Blutzuckerwerte (durchschnittlicher HbA1c-Wert von 9,1 % auf 7,2 % gesenkt), d. h. eine Senkung um 1,9 %, sowie eine Verbesserung des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels, wodurch das kardiovaskuläre Risiko verringert wird. Auch die von den Patienten benötigte Insulinmenge verringerte sich beträchtlich, wobei 37 % der Patienten den Insulinverbrauch ganz absetzen konnten. Das RESET-Verfahren zeigte auch ermutigende Daten zur Dauerhaftigkeit drei Jahre nach der Behandlung: 77 % der Patienten konnten ihre Verbesserungen sowohl bei der Gewichtsreduktion als auch beim HbA1c-Wert beibehalten.1