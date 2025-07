Formation Metals plant jetzt 7.500 Bohrmeter auf früherem Agnico-Goldprojekt

Klotzen, nicht Kleckern, lautet das Motto von Formation Metals (CSE: FOMO; FRA: VF1). Der kanadische Goldexplorer kann es sich dank erfolgreicher Finanzierung leisten, den Umfang seiner Bohrungen auf dem fortgeschrittenen Goldprojekt N2 in Quebec in Phase 1 jetzt auf 7.500 Meter zu erweitern. Das Unternehmen hat ein Betriebskapital von ca. 2,6 Mio. CAD. Damit ist es jetzt schon gut finanziert, um seine Explorationsprogramme durchzuführen, um eine oberflächennahe Multi-Millionen-Unzen Ressource zu bestätigen.

Aktuell besorgt sich das Unternehmen über ein so genanntes LIFE-Offering an der Börse mit gemeinnützigen Flow-Through-Einheiten („CFT-Einheiten“) weitere 1,1 Mio. CAD. Die geplanten Bohrungen sind Teil eines noch größeren Bohrplans, der auf mehr als 20.000 Meter angelegt ist. Das N2 Projekt umfasst eine historische Ressource von ca. 870.000 Unzen, die sich aus 18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (~809.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central) und 243 kt mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (~61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2,4 zusammensetzen.

Jetzt mehr erfahren:

Formation Metals plant jetzt 7.500 Meter auf früherem Agnico Eagle-Goldprojekt N2 in Quebec

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.