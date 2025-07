Wadephul lobt Zusammenarbeit mit Tschechien in Grenzfragen

PRAG (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat bei seinem Antrittsbesuch in Prag die deutschen Grenzkontrollen zu den östlichen Nachbarländern Tschechien und Polen verteidigt. "Ich glaube, dass irreguläre Migration uns alle betrifft, und dass wir deswegen mehr Ordnung brauchen, auch mehr Ordnung in und mit Europa", sagte der 62-Jährige nach einem Treffen mit seinem Kollegen Jan Lipavsky. Polen hatte am Montag seinerseits mit stichprobenartigen Kontrollen an der Grenze zur Bundesrepublik begonnen. Tschechien hat bisher keine derartigen Pläne angekündigt.

Wadephul: "Übergangsphase" mit Grenzkontrollen