Israel hat versucht, mich umzubringen

RENO/TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident ist nach eigenen Worten im Krieg gegen Israel vor wenigen Wochen einem Mordanschlag entgangen. "Ich war in einer Besprechung. Wir haben darüber gesprochen, wie es weitergehen kann", beschrieb Massud Peseschkian in einem Interview des US-Talkmasters Tucker Carlson einen Kriegstag. "Sie haben versucht, das Gebiet zu bombardieren, in dem wir diese Besprechung abgehalten haben", sagte Peseschkian der englischen Übersetzung zufolge mit Blick auf israelische Angriffe in der Hauptstadt Teheran.

Es ist das erste Interview des iranischen Präsidenten nach dem Zwölftagekrieg. Am 13. Juni hatte Israel den Iran angegriffen und in der Folge militärische und zivile Ziele in weiten Landesteilen bombardiert. Irans Streitkräfte reagierten mit Raketenbeschuss auf Israel. Knapp eine Woche später traten die USA in den Krieg ein und attackierten drei wichtige iranischen Nuklearanlagen. Inzwischen gilt eine Waffenruhe. Vor Kriegsausbruch hatten Washington und Teheran knapp zwei Monate über das umstrittene Atomprogramm des Irans verhandelt.