Mercedes: Absatzzahlen weiter rückläufig - kommt jetzt die Prognosesenkung?

Der Stuttgarter Autobauer hat vor rund drei Jahren einen strategischen Kurswechsel eingeschlagen: Weg vom Volumengeschäft, hin zu margenstarken Luxusmodellen. Das erklärte Ziel: Nachhaltig zweistellige Renditen zu erzielen. Doch nach dem zwischenzeitlichen Aufschwung in der Corona-Sonderkonjunktur hat sich die weltweite Nachfrage nach Neuwagen spürbar abgekühlt.

Unumstritten ist Ola Källenius in Stuttgart nicht mehr. Zwar hat der schwedische Manager immer noch den Bonus, dass er Mercedes-Benz nach der Zetsche-Ära sehr souverän aus der Krise geführt hat, aber er wird immer kleiner. Experten und Anleger fragen sich mittlerweile, ob die Strategie von Källenius noch zeitgemäß ist.

Insbesondere auf dem Schlüsselmarkt China geraten die deutschen Premiumhersteller zunehmend unter Druck. Der rapide Wandel hin zur Elektromobilität sowie ein verschärfter Wettbewerb mit einheimischen Anbietern machen Mercedes-Benz zu schaffen. Die Absatzzahlen für das zweite Quartal unterstreichen einmal mehr!

Absatzschwäche in China – E-Modell-Verkäufe brechen ein

Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal erneut die Nachfrageschwäche auf dem chinesischen Markt zu spüren bekommen. Wie der DAX-Konzern zu Wochenbeginn mitteilte, sank der weltweite Absatz um neun Prozent auf 453.700 Fahrzeuge. Besonders deutlich fiel der Rückgang in der Volksrepublik aus: Dort verkaufte der Autobauer rund 20 Prozent weniger Pkw als im Vorjahreszeitraum.

Auch in den Vereinigten Staaten machte sich der Zollkonflikt bemerkbar. Zwar meldete der Konzern steigende Auslieferungen an Endkunden sowie eine solide Nachfrage, der Absatz an Händler, die für die offizielle Statistik relevante Größe, ging dennoch zurück.

In China leidet Mercedes weiterhin unter der Zurückhaltung wohlhabender Kunden. Die anhaltende Immobilienkrise drückt auf die Konsumlaune – insbesondere bei hochpreisigen Fahrzeugen. So verzeichnete das als margenstark geltende Top-End-Segment, zu dem die S- und G-Klasse sowie die Marken Maybach und AMG gehören, einen Rückgang von 8 Prozent.

Auch das Van-Geschäft entwickelte sich rückläufig: Der Absatz sank im zweiten Quartal um 10 Prozent. Insgesamt ergibt sich für das erste Halbjahr ein Absatzminus von 8 Prozent auf 1,08 Millionen Fahrzeuge.

Besonders schwach entwickelte sich das Elektrosegment der Pkw-Sparte. Die Auslieferungen batterieelektrischer Modelle brachen um nahezu 20 Prozent ein – ein deutlicher Rückschlag für die Elektromobilitätsstrategie des Unternehmens.

Mercedes-Benz bereitet Anleger auf Prognoseanpassung vor

Angesichts der Absatzschwäche, anhaltender Unsicherheiten im Zollkonflikt mit den USA und des intensiven Wettbewerbs in China stellt sich der Stuttgarter Premiumhersteller auf eine Korrektur seiner Jahresprognose ein. Beim jüngsten Pre-Close-Call mit Analysten bereitete das Unternehmen den Markt bereits auf schwächere Zahlen vor.

Dem Vernehmen nach erwartet der DAX-Konzern im zweiten Quartal nur eine flache Absatzentwicklung. Und das im Vergleich zu einem bereits schwachen Vorquartal. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge stagnierte bei 14 Prozent. Auch die Margen geraten zunehmend unter Druck: Für das Geschäftsjahr 2025 stellt das Unternehmen im Pkw-Segment eine EBIT-Marge am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent in Aussicht – vor Berücksichtigung der angekündigten US-Zölle. Diese belaufen sich laut Unternehmenskreisen auf weniger als 300 Basispunkte.

Das Transporter-Geschäft (Vans) bleibt ebenfalls herausfordernd: Aufgrund des intensiven Wettbewerbs dürfte die operative Marge im zweiten Quartal am unteren Rand der angestrebten Jahresspanne liegen.

Mein Tipp: Vorerst Finger weg von der Aktie

Analysten rechnen mit spürbaren Abwärtskorrekturen. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) sowie den Gewinn je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr 2025 dürften um 5 bis 10 Prozent nach unten angepasst werden. Zusätzlich belastet der rückläufige Free Cashflow die Aussichten. Mögliche Aktienrückkäufe könnten daher zunächst ausgesetzt werden.

Charttechnisch ist die Aktie ebenfalls angeschlagen. Die 50- und 200-Tage-Linie hat der Kurs schon unterschritten. Zudem kämpft die Aktie mit der psychologischen Marke von 50 Euro. Fällt der Kurs darunter, dann könnte es schnell weiter bergab gehen.

Für Anleger bedeutet das: Ein Einstieg drängt sich aktuell nicht auf. Erst wenn die Zahlen für das zweite Quartal auf dem Tisch liegen und sich besser abschätzen lässt, wie nahe Mercedes an einer weiteren Prognosesenkung ist, sollte eine Investmententscheidung getroffen werden.

Die Zahlen für das zweite Quartal sollen am 30.07.2025 veröffentlicht werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

