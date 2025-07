Cloud-Business boomt bei Oracle

Oracle (ISIN US68389X1054) meldete am 11.6. zu Q4 und Geschäftsjahr 2025 (per Ultimo Mai) ein deutliches Gewinn- und Ergebniswachstum. Der größte Geschäftsbereich Cloud meldete ein Q4-Umsatzplus von 27 Prozent auf 6,7 Mrd. US-Dollar, insgesamt setzte der Konzern 15,9 Mrd. US-Dollar oder 11 Prozent mehr um als im Vorquartal, der operative Gewinn zog um 5 Prozent auf 7 Mrd. US-Dollar an. Die Aktie markierte daraufhin ein neues Allzeithoch bei knapp 217 US-Dollar. CEO Catz erwartet, dass die Cloud-Wachstumsrate von 24 Prozent im Jahr 2025 im neuen Geschäftsjahr 2026 auf über 40 Prozent steigen wird und sieht Oracle „auf dem besten Weg, nicht nur das weltweit größte Unternehmen für Cloud-Anwendungen, sondern auch eines der weltweit größten Unternehmen für Cloud-Infrastrukturen zu werden.“ Wer auf Allzeithoch nicht auf weiter steigende Kurse setzen will, sichert sich mit Zertifikaten einen Puffer und profitiert schon von einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Discount-Strategie mit 13,3 Prozent Puffer (September)