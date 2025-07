Micron Technology – Seitwärtsstrategien

Der US-Chiphersteller Micron Technologies (ISIN US5951121038) legte vergangene Woche ein überraschend starkes Ergebnis für das dritte Quartal vor. CEO Mehrotra vermeldete einen Rekordumsatz von 9,3 Mrd. US-Dollar (+ 37 Prozent gegenüber Q3-2024), der ein Plus von fast 50 Prozent bei HBM-Hochleistungsspeicherchips beinhaltet. Diese High-Bandwith-Memory-Chips werden insbesondere für KI-Anwendungen benötigt, da sie sehr große Mengen an Daten sehr schnell zwischenspeichern können. Der operative Gewinn hat sich auf knapp 2,2 Mrd. US-Dollar gegenüber Q3-2024 in etwa verdreifacht. Das Unternehmen sieht sich auf dem Weg, 2025 einen Rekordumsatz mit solider Ertragskraft und starkem Free Cash Flow zu verbuchen. Wer den defensiven Einstieg wagen will, findet aufgrund der hohen Volatilitäten interessante Konditionen bei Zertifikaten.

Discount-Strategie mit 9,5 Prozent Puffer (September)