Mehr Umsatz, weniger Cash? – Gute Quartalszahlen könnten SAP nicht reichen

Demnach dürfte SAP im 2. Quartal einen Cloud-Umsatz von rund 5,136 Milliarden Euro erzielen – ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der Marktkonsens liegt leicht darüber bei 5,188 Milliarden Euro und 27 Prozent Wachstum. Der Auftragsbestand (Current Cloud Backlog, CCB) könnte laut UBS um 29 Prozent auf 18,475 Milliarden Euro steigen.

Ein deutlich gestiegener US-Dollar gegenüber dem Euro wirkt sich laut der UBS spürbar auf die CCB-Zahlen aus. Der Währungseffekt dürfte das berichtete Wachstum verzerren. Während das SAP-Management im April noch von weitgehend neutralen Währungseffekten ausging, rechnet die UBS inzwischen mit einem spürbaren Gegenwind.

Beim operativen Ergebnis erwartet die UBS für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang der Prognose auf 10,3 Milliarden Euro, zuvor waren es 10,5 Milliarden. Diese Schätzung liegt damit leicht unter dem Marktkonsens von 10,4 Milliarden Euro. Der DAX-Konzern selbst hatte zuletzt ein Zielkorridor zwischen 10,3 und 10,6 Milliarden Euro auf Basis konstanter Wechselkurse genannt.

Besonders aufmerksam dürften Investoren den Ausblick für den freien Cashflow (Free Cash Flow, FCF) verfolgen. Die Cashflow-Erzählung sei zuletzt zunehmend komplex geworden, so die UBS. Zwar hob SAP sein Gewinn- und FCF-Ziel für 2025 auf zehn beziehungsweise acht Milliarden Euro an – allerdings auf Basis eines Wechselkurses von 1,10 US-Dollar.

Inzwischen wurde die Gewinnprognose auf 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro angehoben, der FCF hingegen auf 7,8 Milliarden Euro gesenkt. Grund ist laut der UBS-Experten eine Verschiebung von Restrukturierungskosten in Höhe von rund 700 Millionen Euro vom Jahr 2024 auf 2025. Daraus ergibt sich zwar eine Basis von 8,5 Milliarden Euro für das laufende Jahr, doch für 2026 warnt SAP vor Gegenwind.

Zusätzliche Impulse erwartet die UBS von positiven Kommentaren zur Einführung der Business Data Cloud (BDC) sowie von Fortschritten im Bereich künstlicher Intelligenz. Konkrete Zahlen dürften jedoch ausbleiben. Die Nachfrage sei zwar spürbar vorhanden, doch viele Kunden warteten noch auf mehr Produktreife, bevor sie in die breite Umsetzung gehen.

In ihrer Bewertung senkt die UBS das Kursziel für SAP aufgrund währungsbedingter Anpassungen von 307 auf 300 Euro:

An der Kaufempfehlung halten die Analysten fest. Die Quartalszahlen will SAP am 22. Juli veröffentlichen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion