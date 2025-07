CoreWeave übernimmt Core Scientific – Aktien rauschen ab!

Bei einer Übernahme steigt normalerweise die Aktie des gekauften Unternehmens. In diesem Fall ist es aber anders.

Die Transaktion bewertet die Aktien von Core Scientific mit 20,40 US-Dollar je Aktie, wie CoreWeave am Montag in einer Mitteilung bekannt gab. Dies entspricht einer Prämie von 66 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 25. Juni, dem letzten Handelstag, bevor das Wall Street Journal berichtete, dass sich die beiden Unternehmen in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen befänden.