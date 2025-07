Weiland & Kirch Immobilien / IVD-Preisspiegel Q1 2025: Immobilienpreise ...

IVD-Preisspiegel Q1 2025: Immobilienpreise im Saarland stabil - Mieten ziehen weiter an

Saarbrücken (ots) - Der neue Preisspiegel des Immobilienverbands Deutschland (IVD) für das erste Quartal 2025 belegt: Die Kaufpreise für Wohnimmobilien im Saarland bleiben weitgehend stabil - mit teils deutlichen Unterschieden zwischen einzelnen Städten und Wohnwerten. Parallel steigen die Mieten in vielen Regionen weiter an.



Hauspreise im Vergleich: Saarbrücken an der Spitze