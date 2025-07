Tarifkonflikt Verdi kündigt Aktion bei Zalando in Erfurt an Im Tarifkonflikt im Erfurter Logistikzentrum des Online-Händlers Zalando hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen. Trotz erster Aktionen in der zwölfjährigen Geschichte des Zalando-Standortes in Erfurt im April und im Mai gebe es …