US-Dollar verliert die Kontrolle – und Wall Street versteht die Welt nicht mehr

In den Büros von UBS, Mizuho und Jefferies herrscht Verwirrung. "Die Faustregeln sind über Bord geworfen", zitiert Bloomberg den Devisenhändler Lu Xin von der UBS. Statt aggressiver Wetten dominieren kleinere, defensivere Positionen. Besonders vor Wochenenden scheuen Händler das Risiko, Optionen leer zu verkaufen aus Angst vor plötzlichen Marktbewegungen.

Die alten Regeln funktionieren nicht mehr. Was einst als verlässliches Handwerkszeug für Devisenhändler galt – Zinsdifferenzen, geopolitische Risiken, Rohstoffpreise – hat seine Aussagekraft verloren. Seit US-Präsident Donald Trump eine neue Welle von Strafzöllen angekündigt und gleichzeitig den US-Dollar verbal unter Beschuss genommen hat, taumelt die Weltreservewährung und mit ihr die Modelle und Strategien vieler Händler.

Die Folgen lassen sich messen: Ein Index von BarclayHedge, der 25 Währungsstrategien abbildet, liegt 2025 mit gerade einmal 0,6 Prozent im Plus und verzeichnet damit den schwächsten Jahresstart seit 2017. Wer sich auf klassische Zinsdifferenzen verlassen hat, wurde kalt erwischt: Während die Europäische Zentralbank den Einlagensatz auf zwei Prozent senkte, beließ die Fed ihren Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Und dennoch stieg der Euro um 13 Prozent auf ein Vierjahreshoch. Ein völliger Widerspruch zu Entwicklungen in der Vergangenheit.

"Etwas stimmt hier nicht", warnt Brad Bechtel von Jefferies. Noch sei offen, ob es sich um eine vorübergehende Störung oder einen strukturellen Wandel handelt. "Der Markt lehnt sich stark in Richtung Ent-Dollarisierung, was zusätzlich durch die Überzeugung gestützt wird, dass die US-Regieurng eine schwächere Währung will", fügt Bloomberg-Stratege Vassilis Karamanis hinzu und sieht bereits den Beginn einer neuen Ära.

Verstärkt wird der Trend durch politische Unsicherheit: Trumps konfrontative Rhetorik gegenüber Europa und Asien sowie die chaotische Haushaltslage der USA haben das Vertrauen in die Währung untergraben. Der US-Dollar verlor in diesem Jahr über zehn Prozent gegenüber dem japanischen Yen, dem Euro und dem Schweizer Franken. Eine Entwicklung, die selbst erfahrene Marktteilnehmer wie Idanna Appio von First Eagle Investments zur Vorsicht mahnt: Obwohl ihre Modelle zur Neutralität raten, bleibt sie aus Instinkt short.

Auch die Korrelationen zu anderen Märkten brechen auf. Früher stieg der US-Dollar parallel mit dem VIX-Index, aber aktuell fällt er, wenn Angst am Markt zunimmt. Selbst geopolitische Spannungen, wie der Angriff Irans auf einen US-Stützpunkt in Katar, lösen keine eindeutige Reaktion des Greenback mehr aus. Ölpreise schwanken heftig, doch der US-Dollar bleibt überraschend ruhig. "Wenn die Zusammenhänge nicht mehr funktionieren, wird es extrem schwer", sagt Nikhil Kochhar von Mizuho.

Was bleibt, ist Unsicherheit und die Frage, ob dies nur ein chaotisches Zwischenspiel ist oder der Auftakt zu einer neuen Währungsordnung, in der der US-Dollar nicht mehr automatisch als sicherer Hafen gilt. Die kommenden Wochen werden hoffentlich etwas mehr Klarheit bringen und nicht noch mehr Fragezeichen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion