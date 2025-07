Diese Schweizer Aktien gehören jetzt auf die Kaufliste, sagt Berenberg

Als echten Schweizer Überflieger hat wO-Aktienexperte Markus Weingran den Schweizer Flugzeugzulieferer Montana Aerospace kürzlich bezeichnet. Die Aktie konnte in den vergangenen Wochen kräftig zulegen und hat sich seit Jahresanfang glatt verdoppelt. Das lenkt auch den Blick vieler Anleger auf der Suche nach Geheimtipps wieder auf Aktien aus der Alpenrepublik

Bucher

Bucher

Der Landmaschinen-Hersteller Bucher bleibt für das laufende Jahr optimistisch, da sich die Märkte weiter erholen. Besonders in Europa zeigen sowohl die Milchwirtschaft als auch die Ackerbau- und Viehzuchtmärkte Aufwärtstrends. In Nordamerika bleibt die Unsicherheit jedoch bestehen, da viele Landwirte auf staatliche Unterstützung warten. Positiv entwickelt sich auch das Geschäft bei Bucher Municipal, wo kommunale Investitionen in neue Fahrzeuge und Ausstattungen weiterhin stark bleiben.

Die Aktie von Bucher bietet aufgrund der niedrigen Bewertung und des angekündigten Aktienrückkaufs ein deutliches Potenzial. Der Kursziel liegt bei 462 Schweizer Franken und damit rund 18 Prozent über dem aktuellen Niveau. "Wir sind der Ansicht, dass die Aktie über ein erhebliches Aufwärtspotenzial verfügt, das durch den angekündigten Aktienrückkauf und die niedrigen Bewertungsmultiplikatoren unterstützt wird", schreiben die Berenberg-Analysten.

Burckhardt Compression

Burckhardt Compression

Burckhardt Compression hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Kolbenkompressorsystemen und zugehörigen Dienstleistungen spezialisiert. Besonders im Bereich der Gas- und Chemieindustrie haben die Schweizer eine starke Marktstellung. Vor allem die steigende Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) und Flüssiggas (LPG) erhöht den Bedarf nach Tankern und Infrastrukturlösungen.

Das Unternehmen profitiert von einer nahezu oligopolistischen Marktsituation in Europa und Nordamerika, während es in China mit einer Vielzahl lokaler Wettbewerber konfrontiert ist. Die Aktie hat sich von dem Abverkauf im April wieder nahezu erholt und notiert bei rund 650 Schweizer Franken. Damit bleiben noch rund 23 Prozent Aufwärtspotenzial zu Berenbergs Kursziel von 800 Franken.

Comet Holding

Der Schweizer Halbleiterzulieferer Comet erwartet für 2025 den Verkauf von 300 bis 400 Funkfrequenzgeneratoren der Synertia-Plattform, was einen Umsatzbeitrag von rund 7,5 bis 13,5 Millionen Schweizer Franken bedeutet. Zudem könnte das neue CA20 Röntgensystem für Halbleiterhersteller ab Ende 2025 erste größere Bestellungen anziehen.

Besonders spannend: Die Technologie ermöglicht die fehlerfreie Analyse von Chips mit fortschrittlicher 2,5D- und 3D-Verpackung. Mit der neuen Software Dragonfly setzt Comet zudem auf Künstliche Intelligenz zur Fehlererkennung. Dank einer globalen Produktionsstruktur und einer starken Position im Plasma Control Technologies-Segment sehen die Analysten das Unternehmen gut aufgestellt, um im boomenden Halbleitermarkt weiter zu wachsen. Das Kursziel von 353 Franken liegt mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Tecan

Tecan

Überhaupt nicht gut lief das Jahr 2025 bislang für den Labortechnik-Hersteller Tecan. Die Aktie hat seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent verloren. Doch eine Trendwende könnte bald bevorstehen, glauben die Analysten. "Die schlimmsten Herausforderungen, mit denen sich Tecan

in letzter Zeit konfrontiert sah, vor allem die schwache Instrumentennachfrage von Biopharma-Kunden und die Marktschwäche in China, klingen unserer Ansicht nach ab", schreiben die Berenberger.

Zudem hat der Konzern seine Partnerschaften ausgebaut, insbesondere im Bereich der Auftragsfertigung, was durch die hervorragende Kundenbeziehung und Qualitätssicherung begünstigt wurde. Analysten sehen die Aktie aufgrund der erwarteten Margenexpansion bis 2027 und einer positiven Marktentwicklung als unterbewertet. Tecans Kursziel von 220 Schweizer Franken lässt noch rund 27 Prozent Luft nach oben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion