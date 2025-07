KONJUNKTUR vom 07.07.2025 - 17.00 Uhr

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Mai gefallen. Im Monatsvergleich sanken die Erlöse um 0,7 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

LIMBURG - In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur Konjunktur den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Juli auf plus 4,5 Punkte, von zuvor plus 0,2 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Februar 2022.

Zollstreit: Von der Leyen spricht mit Trump



BRÜSSEL - Die EU setzt auf eine Grundsatzvereinbarung zum Zollstreit mit den USA bis zu diesem Mittwoch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump zum aktuellen Verhandlungsstand telefoniert, sagte ein Sprecher am Montag in Brüssel. Die Gespräche verliefen gut, insbesondere in der vergangenen Woche seien erhebliche Fortschritte in Richtung einer grundsätzlichen Einigung erzielt worden. Man sei nun am "Anfang der Schlussphase".

ROUNDUP: Anhaltende Sparsamkeit der Verbraucher macht Einzelhändlern zu schaffen

BERLIN - 2025 sollte vor allem eines - besser werden als 2024 und 2023. Viele Einzelhändler in Deutschland sind mit viel Hoffnung ins Jahr gestartet, aber wurden bislang enttäuscht. Sie kämpfen mit den alten Problemen. Das mit Abstand größte: Viele Menschen in Deutschland achten stark aufs Geld und halten sich beim Einkaufen spürbar zurück.

ROUNDUP: Deutsche Industrie produziert überraschend wieder mehr

WIESBADEN - Die deutsche Industrieproduktion ist im Mai unerwartet wieder gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Derweil war der Produktionsrückgang im April etwas stärker ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte das Minus auf 1,6 Prozent von zuvor minus 1,4 Prozent.

Trump droht Brics-Unterstützern mit zusätzlichen Zöllen

WASHINGTON - Im Konflikt mit der Staatengruppe Brics droht US-Präsident Donald Trump mit weiteren Zöllen. "Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS anschließt, wird mit einem ZUSÄTZLICHEN Zollsatz von 10 % belastet", verkündete Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Die Brics-Staaten, zu denen auch Russland gehört, hatten am Sonntag in Rio de Janeiro die Zunahme einseitiger Zölle in der Handelspolitik kritisiert.

