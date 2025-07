Erster Reinraum für CAR-T-Zell-Produktion in Hamburg - auch für Menschen mit HIV bei entsprechender Indikation / PROVIREX ermöglicht zukünftige Herstellung von CAR-T-Zellen (FOTO)

Hamburg (ots) - Die CAR-T-Zell-Therapie erweitert in Deutschland seit 2018 dieBehandlungsmöglichkeiten von Menschen mit bestimmten hämatoonkologischenErkrankungen. Produziert werden die Zellen für die personalisierte Therapiebislang zumeist in US-amerikanischen Laboren. Dies erfordert eine komplexeLogistik und ist mit hohen Kosten verbunden. Das Biotech-Unternehmen PROVIREXhat neue Reinräume in Hamburg fertiggestellt und schafft damit neue Kapazitätenzur Herstellung von CAR-T-Zellen in Deutschland. So sind die Zellen schnellerverfügbar und können Patient:innen ohne transportbedingte vorherigeKryokonservierung direkt verabreicht werden. Durch die inländische Produktiongewinnen Patient:innen wertvolle Zeit und profitieren ggf. von einer besserenQualität der Zellen, was positive Effekte auf die Prognose haben könnte. Zudemwerden durch verkürzte Transportwege und eine wegfallende Kryokonservierung dieKosten gesenkt. Ein weiterer Vorteil: Die neuen Reinräume haben dieSicherheitsstufe S3**, sodass PROVIREX als erstes Unternehmen in Deutschlandzukünftig auch CAR-T-Zellen für Menschen mit HIV herstellen kann . Um daszukünftige Innovations- und Wachstumspotenzial der CAR-T-Zell-Produktion vollauszuschöpfen, ist PROVIREX offen für strategische Partnerschaften mitakademischen Einrichtungen, klinischen Studienzentren und weiteren Akteuren imBereich der Zell- und Gentherapie.Das Unternehmen PROVIREX ist eine Ausgründung des Leibniz-Instituts fürVirologie (LIV) in Hamburg, das sich auf "Advanced Therapy Medicinal Products"(ATMPs) spezialisiert. Der Fokus liegt dabei auf einer durch die Gründer:innenentwickelten Technologie zur Heilung von HIV und potenziell lebensbedrohlicherpersistierender Viruserkrankungen. Dafür hat PROVIREX einen deutschlandweiteinzigartigen S3**-Reinraum errichtet. Die Nutzung dieser Infrastruktur kann fürdie Produktion von CAR-T-Zellen ausgeweitet werden, auch für Menschen mit HIVmit entsprechender Indikation wie einem Lymphom.Die Herstellung von CAR-T-Zellen heute - komplex, zeit- und kostenintensivDie CAR-T-Zell-Herstellung erfolgt bislang zumeist in den USA. Der Prozess istabhängig von einer komplexen Logistik und mit hohen Kosten sowie Unsicherheitenim Hinblick auf einen reibungslosen Ablauf verbunden. So müssen die zurHerstellung benötigten Zellen für den Transport in die USA sowie für denspäteren Rücktransport kryokonserviert werden. Dies geht mit Einbußenhinsichtlich der Lebensfähigkeit und der Wirksamkeit der Zellen einher.(1) DieHerstellung der Zellen selbst nimmt etwa zwei Wochen in Anspruch. Hinzu kommenTransport- und Wartezeiten. Von der Blutentnahme bis zur Infusion der