Technotrans - Aktie legt am 07.07.2025 stark zu

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Technotrans investiert war, konnte einen Gewinn von +52,75 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +8,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,54 % gewonnen.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,26 % 1 Monat -0,42 % 3 Monate +52,75 % 1 Jahr +25,20 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,02 Mio. wert.

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.