50 Jahre Fairness gestalten / Bundesentwicklungsministerin würdigt die Pionierrolle der GEPA / Festakt mit über 200 Gästen in Wuppertal (FOTO)

Wuppertal (ots) - Seit 50 Jahren setzt sich das Fair Handelsunternehmen GEPA für

mehr Gerechtigkeit und nachhaltige Chancen für ihre Handelspartner im Globalen

Süden ein. Unter dem Motto "50 Jahre GEPA - Taste a fair world" - hat die GEPA

jetzt ihr Jubiläumsfest als Höhepunkt des Jubiläumsjahres mit vielen

Meilensteinen gefeiert. "Fairness-Momente" aus fünf Jahrzehnten wurden in

Grußworten und Reden im Rahmen eines Festaktes vor mehr als 200 Gästen aus

Politik, Zivilgesellschaft und Weltläden sowie Kund*innen,

Kooperationspartner*innen, Mitarbeiter*innen und Handelspartner*innen gewürdigt.



Reem Alabali-Radovan, Bundesministerin für Entwicklung und wirtschaftliche

Zusammenarbeit, unterstrich in ihrem Videogrußwort:





"Ihr macht Entwicklungspolitik konkret: durch echte Partnerschaften, durchbessere Einkommen für die Menschen, die in der Herstellung arbeiten, durchKlimaschutz in der Produktion und durch starke Stimmen aus dem Globalen Süden.Das ist mutig, das ist wirksam und genau das brauchen wir heute mehr denn je.Danke für euer großes Engagement, eure Vision und euren langen Atem!""Fairer Handel und Nachhaltigkeit sind aus Gesellschaft und Politik nicht mehrwegzudenken", sagte Matthias Kroth, kaufmännischer Geschäftsführer der GEPA."Und dass sich das Konsumverhalten bzw. das Bewusstsein für nachhaltigen Konsumin den letzten Jahren signifikant verändert hat - dafür danke ich allenBeteiligten herzlich, dass wir das gemeinsam erreicht haben". Er wies auf dieBesonderheiten der GEPA mit ihrem Kernziel hin: "Fairer Handel ist unsereinziger Unternehmenszweck. Wir tragen ihn in unseren Genen und unterscheidenuns damit von vielen anderen Akteuren". Mit der Erfahrung aus der sehr positivbei Verbraucher*innen aufgenommenen Markenkampagne "Du hast es in der Hand"zeigte er sich zuversichtlich, dass die GEPA auch noch in den nächsten 50 Jahrensehr positiv aufgestellt sein werde.Dr. Ophelia Nick, MdB und Sprecherin für Landwirtschaftspolitik der GrünenBundestagsfraktion betonte:"Die GEPA zeigt, dass sich Wirtschaftlichkeit sowie soziale und ökologischeNachhaltigkeit nicht ausschließen, sondern gegenseitig bedingen. Sie macht jedenTag vor, wie ein internationaler Handel aussieht, der faire Einkommenermöglicht, die Umwelt schützt und somit für beide Seiten der Lieferkettegleichermaßen Nutzen stiftet."NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gratulierte in seiner Video-Botschaft: "DieGEPA zeigt seit fünf Jahrzehnten, dass Wirtschaft und Ethik Hand in Hand gehenkönnen. Und dass jede und jeder als Verbraucherin und Verbraucher Verantwortung