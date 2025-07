SIR-Spheres® Y-90 Harz-Mikrosphären von Sirtex Medical erhalten FDA-Zulassung für die Behandlung des inoperablen Leberzellkarzinoms

Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Erweiterte Indikation macht SIR-Spheres

HCC ist die häufigste Form von Leberkrebs bei Erwachsenen in den USA, wie dieAmerican Cancer Society (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4462684-1&h=4053073560&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4462684-1%26h%3D3113212486%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cancer.org%252Fcancer%252Ftypes%252Fliver-cancer%252Fabout%252Fwhat-is-liver-cancer.html%26a%3DAmerican%2BCancer%2BSociety&a=American+Cancer+Society) mitteilt. Die Radioembolisation - gemeinhin alsselektive interne Strahlentherapie (SIRT) bezeichnet - mit SIR-Spheres®verwendet eine personalisierte Dosimetrie, um die optimale Strahlendosis direktan den Tumor von Patienten mit HCC zu liefern. Diese Zulassung bietet Ärztenmehr Flexibilität bei der Auswahl einer auf die Leber ausgerichteten Therapie,die auf die spezifischen Bedürfnisse und Behandlungsziele der Patientenabgestimmt ist."Die erweiterte Indikation macht SIR-Spheres® zur einzigen Y-90-Behandlung, diein den USA sowohl für HCC als auch für mCRC zugelassen ist", sagte Matt Schmidt,Geschäftsführer von Sirtex. "Dieser Meilenstein spiegelt unser kontinuierlichesEngagement für die Bereitstellung flexibler, personalisierter Therapien - mitmehreren täglich verfügbaren Dosierungsoptionen - wider, die es Ärztenermöglichen, Patienten zu behandeln, wann und wo es am besten funktioniert."Dieser regulatorische Meilenstein wird durch die Ergebnisse der DOORwaY90 Studiegestützt, einer prospektiven, multizentrischen, offenen klinischen Studie zurBewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von SIR-Spheres® bei der Behandlung vonHCC. An der Studie nahmen 100 Patienten aus 18 US-Zentren teil, wobei 65