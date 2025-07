Trump: 25%-Zölle für Japan, Südkorea - Kapitalmarkt-Zinsen und Dollar steigen!

Trump erhebt 25%-Zölle gegen Japan und Südkorea - das ist in etwas das Niveau der reziproken Zölle vom 02.April! Das ist kein gutes Omen für das, was in Sachen Handelskrieg auch auf die EU zukommen dürfte - oder will Trump an diesen beiden Ländern ein Exempel statuieren, um die EU gefügiger zu machen? Die Aktienmärkte jedenfalls hatten auf deutlich niedrigere Zölle gehofft - schon im Vorfeld waren Kapitalmarkt-Zinsen und Dollar gestiegen. Diese Gegenbewegung bei Kapitalmarkt-Zinsen und Dollar kann eine Gefahr für die Aktienmärkte werden. Fed-Chef Powell wiederum hatte Trump klar gemacht, dass er die Zinsen bei hohen Zöllen kaum senken könne - und die bisher bekannten Zölle sind sehr hoch!

Hinweise aus Video: