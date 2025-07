Groq eröffnet europäisches Rechenzentrum in Helsinki, Finnland

„Da die Nachfrage nach KI-Inferenz immer schneller steigt, wissen wir, dass diejenigen, die schnell bauen, mehr brauchen – mehr Kapazität, mehr Effizienz und zu skalierbaren Kosten", sagt Jonathan Ross, Geschäftsführer und Gründer von Groq. „Mit unserem neuen europäischen Rechenzentrum erhalten Kunden die geringstmögliche Latenzzeit und eine sofort einsatzbereite Infrastruktur. Wir setzen den Ehrgeiz der Entwickler jetzt frei, nicht erst in einigen Monaten."

Der neue europäische Standort, der in Zusammenarbeit mit Equinix in Helsinki, Finnland, eingerichtet wurde, bringt KI-Inferenzkapazitäten näher an Nutzer in ganz Europa heran, was niedrigere Latenzzeiten, schnellere Reaktionszeiten im großen Maßstab sowie eine starke Datenverwaltung bedeutet. Damit wird die bestehende Beziehung zwischen Groq und Equinix weiter gestärkt, die auf dem etablierten Standort in Dallas in den USA aufbaut und die äußerst zuverlässige, sichere sowie vorausschauende Konnektivität bietet, die ein Markenzeichen der Equinix-Angebote ist. Kunden von Equinix Fabric werden in der Lage sein, Inferenz-Workloads in GroqCloud bereitzustellen, und neue Kunden in den USA und EMEA werden die Möglichkeit haben, kostengünstig auf Inferenz-Kapazitäten über die verfügbare öffentliche, private oder souveräne Infrastruktur von Equinix Fabric zuzugreifen.