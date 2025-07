Hisense macht das Zuhause intelligenter, damit Fans während des FIFA Club World Cup 2025(TM) den Moment mit "Own the Moment" genießen können.

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, ermöglicht es Fans, während dem

FIFA Club World Cup 2025(TM) den Moment uneingeschränkt zu genießen - nicht nur

auf dem Bildschirm, sondern auch in ihrem Alltag zu Hause. Mit seiner neuesten

Produktreihe intelligenter Innovationen für das Leben definiert Hisense das

Wohnerlebnis neu - mit intelligentem Komfort, Bequemlichkeit und emotionalem

Wohlbefinden.



Von der Vorbereitung vor dem Spiel bis zur Entspannung nach dem Spiel verbessern

die intelligenten Geräte von Hisense jeden Aspekt des täglichen Lebens. Die

Klimaanlage der Uni-Serie von Hisense sorgt mit dem TMS Comfort Control System

und der HI-NANO-Sterilisationstechnologie des Herstellers für saubere und

ausgewogene Luft. Sie lässt sich ganz einfach über eine App oder einen

Sprachassistenten steuern und sorgt für eine ruhige, erfrischende Umgebung - so

können Fans mit klarem Kopf und voller Energie in den Tag starten.





In der Küche fungiert der PureFlat Smart Series Refrigerator als zentraler Dreh-

und Angelpunkt für moderne Haushalte. Der 21-Zoll-Smart-Bildschirm bietet

Rezeptvorschläge, ein Mitteilungsfeld und eine Funktion zur Bestandsverfolgung

von Lebensmitteln. Unabhängige Kühlzonen und antibakterieller Schutz sorgen

dafür, dass Lebensmittel frisch und sicher bleiben, während die ConnectLife-App

die Fernsteuerung von Einstellungen und Warnmeldungen ermöglicht - für

unbeschwerten Genuss und ein beruhigendes Gefühl.



Für Haushalte, in denen Arbeit, Fitness und Familie unter einen Hut gebracht

werden müssen, bieten die Waschgeräte der Hisense 5i-Serie unübertroffene

Flexibilität. Mit schnellen Zyklen wie 30 Minuten Waschen für 5 kg und 29

Minuten Trocknen für 1 kg Wäsche passt sie sich dynamischen Zeitplänen an, ohne

Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das iJet(TM) Tiefenreinigungssystem

verbessert die Waschleistung um 38 %, während der iPlay(TM) Bildschirm mit 3,55

Zoll eine intuitive Bedienung ermöglicht. Das platzsparende iFit(TM)-Design und

die Max-Trommel machen das Beladen einfacher und ergonomischer.



Zusammen spiegeln diese Smart-Home-Lösungen die Vision von Hisense für

menschenzentrierte Innovation wider: Vereinfachung alltäglicher Aufgaben, um

mehr Raum für Komfort, Übersichtlichkeit und Verbundenheit zu schaffen - damit

sich die Fans ganz auf das spannende Spiel konzentrieren können und nicht auf

lästige Pflichten.



Während die Welt gemeinsam die Leidenschaft für den Fußball feiert, setzt sich

Hisense für eine andere Art von Sieg ein - die stillen Triumphe des Alltags. Ein

Raum, der perfekt kühl gehalten wird. Ein Kühlschrank, der sich für Sie

erinnert. Eine Ladung Wäsche, die pünktlich fertig geworden ist. Dies sind die

unsichtbaren Hilfen, die den Familien die Freiheit geben, präsent, verbunden und

fröhlich zu bleiben. Denn für Hisense geht es bei Technologie nicht nur um

Leistung - es geht darum, Menschen zu befähigen, besser zu leben, mehr zu

empfinden und den Moment wirklich zu genießen, sowohl auf dem Spielfeld als auch

im Alltag.



Informationen zu Hisense



Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer

bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160

Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen

Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen

spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den

Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024) und den ersten Platz im Segment der

Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als

erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025(TM) engagiert sich

Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in

Kontakt zu treten.



