Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 41 Euro - 'Outperform'

Danke für den interessanten Beitrag. Du warst ja, wenn i h mich richtig erinnere, schon länger für eine "abgespeckte Dürr" mit weniger Divisionen.



Natürlich kann es sein, dass sich die Marge bei HOMAG schnell wieder erholt - aber HOMAG bleibt in meinen Augen ein Zykliker - sprich die Marge bei HOMAG wird immer schwanken, und damit wird mMn HOMAG eben auch zu einem unsicheren Kantonisten in der Holding, der die Gesamtebitmarge der Dürr in konjunkturellen Abschwüngen deutlich belasten dürfte.



Was die Automation angeht, würde ich zustimmen. Das ist ein sehr wichtiges Thema in der Industrie - Fachkräftemangel mal als Stichwort. Nur muss BBS dann aber auch bald mal was zeigen - aktuell liegt die Marge einfach zu niedrig.



Wo ich widersprechen würde ist bei Deiner Einschätzung zur Umwelttechnik. Du schreibst, dass das ein kleiner Bereich mit niedriger Marge ist. Die Umwelttechnik hatte aber im Gegenteil eine sehr hohe Marge - über der Zielmarge für das Gesamtunternehmen, dass Dürr für 2030 vorgibt. Umwelttechnik ist also nicht "nur so mitgeschwommen" sondern hat die Marge bei Dürr angehoben. Ich sehe persönlich auch nicht, dass die "Umweltthemen" (Reinigung von Abgasen, Minderung von Produktionslärm plus interessante Nischen wie die von mir schon genannte ORC Technologie, die der Stromerzeugung dient) an Bedeutung verlieren wird - eher im Gegenteil.



Mein Argument wäre, dass man mit der Umwelttechnik einen stabilen Ergebnislieferant mehr gehabt hätte, um die Ergebnisschwankungen der eben sehr konjunkturanfälligen HOMAG auszugleichen. Mindestens hätte man diese Einheit aber behalten sollen bis die Industrieautomation diese Stabilisierung übernehmen kann. Aktuell (auch in der Prognose für das laufende Jahr) kann sie das nicht sondern hat selber mit der Marge zu kämpfen. Ich verstehe nicht wirklich, warum es klug sein soll, den Bereich mit der höchsten Marge zu veräußern, noch während zwei Bereiche aus unterschiedlichen Gründen margentechnisch schwächeln.



Eine gute Woche allerseits.