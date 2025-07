UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 31. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 21,50 auf 22,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Das Geschäft der niederländischen Großbank dürfte sich weiter stabilisiert haben und der bereinigte Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorquartal gestiegen sein, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet er aber weiterhin mit einem Rückgang. Ekblom hob hervor, dass er zunächst stabile Nettozinserträge erwarte, bevor diese gegen Jahresende anziehen dürften./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 15:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 19,07EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



