Rückschlag für KI-Strategie Apple verliert führenden KI-Manager an Meta – Aktie nachbörslich rot Apple verliert einen seiner führenden KI-Manager an Meta. Ruoming Pang wechselt zu Zuckerbergs KI-Team – ein harter Schlag für Apples KI-Strategie. Die Apple-Aktie verliert nach Börsenschluss leicht an Wert.