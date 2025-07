MedMira kündigt Start der klinischen Studie für Multiplo TP/HIV-Selbsttest in Kanada an

Halifax, Nova Scotia, 7. Juli 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) und REACH Nexus freuen sich, bekannt geben zu können, dass eine klinische Studie zur Evaluierung des Multiplo TP/HIV-Schnelltests von MedMira für die Verwendung als Selbsttest in Kanada offiziell früher als erwartet begonnen hat.

Mit der Zustimmung von Health Canada konnte MedMira mit diesem Label Claim vorankommen und zusätzliche Testanforderungen (z.B. durch Nicht-Gesundheitsberufe) vermeiden.

Die ersten Teilnehmer wurden nun im Cool Aid Community Health Centre in Victoria, British Columbia, und in der Women's Health In Women's Hands Community Health Clinic in Toronto erfolgreich eingeschrieben. Dies ist ein entscheidender Schritt, um diesen dualen HIV- und Syphilis-Selbsttest in die Gemeinden zu bringen, die ihn am meisten benötigen.

Diese von den Canadian Institutes of Health Research (CIHR) finanzierte und von REACH Nexus am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto) geleitete Studie soll einen neuen Antrag auf Zulassung des Selbsttests unterstützen.

"Wir konzentrieren all unsere Bemühungen auf den Selbsttest, weil wir wissen, dass er die Menschen, die ihn dringend benötigen, am besten erreicht und die größte Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit hat, wenn es darum geht, die Zahl der Neuerkrankungen zu verringern", sagte Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH Nexus und Wissenschaftler bei MAP. "Es legt auch die Macht direkt in die Hände der Menschen - und gibt ihnen Privatsphäre, Kontrolle und die Möglichkeit, etwas für ihre Gesundheit zu tun, wann und wo es ihnen passt."

In der Regel erfordern die behördlichen Verfahren eine Genehmigung für die professionelle oder nicht-professionelle Anwendung, bevor eine Selbsttest-Kennzeichnung vorgenommen werden kann. Professionelle Anwendung bedeutet, dass der Test von Ärzten durchgeführt wird, und nicht-professionelle Anwendung bezieht sich auf Tests, die von Laien unter Aufsicht durchgeführt werden, während Selbsttests es dem Einzelnen ermöglichen, den Test selbst zu Hause durchzuführen.

Nach weiteren Gesprächen mit Health Canada und der Einreichung von zuvor gesammelten klinischen Studiendaten erhielt MedMira jedoch die Bestätigung, den Schritt der nicht-professionellen Anwendung zu umgehen und direkt mit dem Antrag auf Selbsttestung fortzufahren.