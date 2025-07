ExxonMobil warnt vor Gewinneinbruch – Öl- und Gaspreise belasten Quartal!

Der US-Energieriese ExxonMobil erwartet für das zweite Quartal 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang, ausgelöst durch den Preisverfall bei Öl und Erdgas. Laut einer am Montag nach Börsenschluss veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC könnten die geringeren Rohstoffpreise die Upstream-Ergebnisse – also jene aus der Öl- und Gasförderung – um insgesamt bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum ersten Quartal schmälern.

Im Einzelnen rechnet das Unternehmen mit einem negativen Einfluss von 800 Millionen bis 1,2 Milliarden US-Dollar durch gesunkene Preise für Flüssigprodukte wie Rohöl und Kondensate. Zusätzlich könnten niedrigere Erdgaspreise das Quartalsergebnis um 300 bis 700 Millionen US-Dollar belasten. Damit summiert sich der negative Effekt aus der Preisentwicklung auf einen mittleren Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, wie aus dem SEC-Dokument hervorgeht.