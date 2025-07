Trump: "Wir müssen ihnen mehr Waffen schicken" – Rheinmetall und Co. grün

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, um das Land bei seiner Verteidigung zu unterstützen. Dieser Schritt erfolgt, nachdem das Pentagon zuvor die Lieferung bestimmter Luftabwehrraketen und Artilleriegeschosse gestoppt hatte. Trump erklärte nun gegenüber Reportern, dass die Ukraine weiterhin "sehr hart [von Russland] getroffen" werde und die USA ihr helfen müssten, sich zu verteidigen. Es werde hauptsächlich um "Verteidigungswaffen" gehen, so der US-Präsident.

Die Entscheidung bietet dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der sich am Freitag mit Trump besprach, um die Waffenlieferungen wieder in Gang zu bringen, einen Hoffnungsschimmer. Trump hatte bereits zuvor versucht, als Vermittler für Friedensgespräche mit Russland zu agieren, was jedoch bislang erfolglos blieb.