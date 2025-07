UBS stuft SANOFI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston ging am Dienstag auf positive Studiendaten eines Konkurrenzmittels für Ayvakit von der im Juni übernommenen Firma Blueprint Medicines ein. Die Studie habe daher enorme Aussagekraft für die Franzosen, so der Experte. Die Wirksamkeit von Bezuclastinib gegenüber Ayvakit - bislang einzige Option gegen Mastozytose - erscheine vergleichbar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 82,86EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A