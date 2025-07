Dritter Warnstreik im Tarifkonflikt bei Zalando beginnt

ERFURT (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt im Erfurter Logistikzentrum des Online-Modehändlers Zalando hat der nächste Warnstreik begonnen. Etwa 100 Menschen sind seit 6 Uhr vor Ort, wie der Gewerkschaftssekretär Handel Thüringen, Matthias Adorf erklärte. Die Stimmung sei gut, sagte er weiter. Bis zum Ende des Tages rechne Adorf mit einer Beiteilung von etwa 250 Beschäftigten.

Trotz erster Aktionen in der zwölfjährigen Geschichte des Zalando-Standortes in Erfurt im April und im Mai gebe es bei der Geschäftsleitung bisher keine Verhandlungsbereitschaft, teilte Verdi in Erfurt mit. Die Gewerkschaft verlangt, dass Zalando für die Belegschaft die Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen anerkennt.