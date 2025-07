Kursverdopplung bei Wolfspeed: Turnaround nimmt mit neuem CFO Fahrt auf

Eine Neubesetzung im Vorstand hat am Montag für eine Kursexplosion in der Aktie von Siliziumcarbid-Spezialist Wolfspeed gesorgt. Das US-Unternehmen beruft den erfahrenen Manager Gregor van Issum zum neuen Finanzvorstand (CFO). Er soll seine Position Anfang September antreten und die Restrukturierung des insolventen Unternehmens in die Hand nehmen.

Am Aktienmarkt löste die Personalie Euphorie aus. Die Aktie stieg im regulären Wall-Street-Handel um 95 Prozent und legte nachbörslich nochmal 14 Prozent zu. Ein Lebenszeichen für das Unternehmen, das plant, das Insolvenzverfahren im dritten Quartal abszuschließen. Wolfspeed konnte sich mit seinen Gläubigern auf eine neue Finanzierung in Höhe von 275 Millionen US-Dollar einigen. Zudem soll die Schuldenlast um rund 4,6 Milliarden US-Dollar reduziert werden.