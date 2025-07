Tesla-Aktien stürzen ab

Nach Verabschiedung der großen US-Steuerreform, auch bekannt als Big Beautiful Bill, ist Tesla-Chef Elon Musk auf die Barrikaden gegangen und hat die Gründung einer eigenen Partei verkündet. Doch Aktionäre rebellieren und versuchen den Fokus des Multimilliardärs wieder auf seine unternehmerische Tätigkeit zu lenken. Einen ersten Vorgeschmack hat es am Montag durch einen Crash der Aktie von zeitweise acht Prozent auf 290,00 US-Dollar gegeben.

Sollte in den kommenden Stunden der Ausverkauf aber anhalten, würde sich die gesamte Erholung seit den Märztiefs als bärische Flagge entpuppen und sogar neuerliche Jahrestiefs drohen. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 292,23 US-Dollar könnte die Tesla-Aktie nämlich direkt in ein Verkaufssignal mit der Folge weiterer Abschläge zunächst auf 273,21 und darunter in den Bereich um 259,17 US-Dollar schicken. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein kurzzeitiges, aber noch sehr risikoreiches Short-Engagement in Erwägung gezogen werden. Auf der Oberseite dürfte ein kleinerer Befreiungsschlag erst oberhalb von 331,50 US-Dollar aufkommen, dann könnten die Junihochs bei 357,54 und anschließend die Maihochs bei 367,71 US-Dollar angesteuert werden. Ob Elon Musk seine Pläne tatsächlich verwirklicht, muss als vage bezeichnet werden und dürfte anhaltend hohe Volatilität in dem Tesla-Papier erzeugen.