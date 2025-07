DAX probt Ausbruch

In den letzten technischen Besprechungen wurde für ein mustergültiges Kaufsignal mit einem Ziel an dem Rekordhoch bei 24.479 Punkten auf einen notwendigen Ausbruch über das Niveau von 24.130 Punkten hingewiesen. Diesem Niveau hat sich der DAX im gestrigen Handel durch eine große grüne Tageskerze stark angenähert. Im Erfolgsfall würde schon sehr bald ein Test der Junihochs bevorstehen, eine überschießende Welle könnte sogar an 24.730 Punkte heranreichen. Mittelfristig wird dem Barometer in einem bullischen Szenario sogar Kurspotenzial an 25.381 Punkte zugetraut, womit die zurückliegende Konsolidierung und das Sommerloch endlich der Geschichte angehören dürften. Grundvoraussetzung hierfür ist aber eine Einigung im Zollstreit mit den USA! Anderenfalls könnte das Enttäuschungspotenzial den Index schlagartig zurück auf die Märzhochs bei 23.476 Punkte drücken. Misslingt an dieser Stelle eine nachhaltige Stabilisierung, müsste mit weiteren Abschlägen auf rund 23.000 Punkte gerecht werden. Vorläufig aber scheinen Bullen ihre Chance im Vorfeld eines Deals im Zollstreit mit den USA zu wittern.

Aktuelle Lage